Финляндия готова принять детей боевиков, воевавших в Сирии, но без родителей
Власти Суоми могут в ближайшее время принять решение о возвращении из сирийских лагерей детей граждан Финляндии, отправившихся воевать в ряды терористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом заявил министр внутренних дел страны Кай Мюккянен, пишет 24 мая Yle.
«Мы выясняем способы, как можно безопасно удостоверить их личность и вернуть детей обратно. Несомненно, кто-то попытается воспользоваться этой трагической ситуацией, и мы как правовое государство должны быть начеку. Необходимо помочь детям, однако боевикам силами государства мы помогать не должны», – заявил Мюккянен.
Детский омбудсмен в Финляндии Элина Пеккаринен согласна с тем, что о детях необходимо позаботиться независимо от родителей.
«Согласно конвенции ООН о правах ребенка, детей и родителей можно разделять лишь в исключительных ситуациях. Нельзя бросать людей умирать. Однако в ситуации, когда интересы ребенка и родителя противоречат друг другу, нам нужно защищать права детей», – сказала Пеккаринен.
Справка:
По существующим законам Финляндия не может запретить своим гражданам, сражавшимся в рядах ИГ, вернуться в страну. Однако там их может ждать уголовное дело.
По оценкам финской полиции безопасности Supo, из Финляндии в Сирию отправилось более 80 человек, среди них около 20 женщин и примерно 30 детей.
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