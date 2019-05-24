Финляндия готова принять детей боевиков, воевавших в Сирии, но без родителей

Власти Суоми могут в ближайшее время принять решение о возвращении из сирийских лагерей детей граждан Финляндии, отправившихся воевать в ряды терористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом заявил министр внутренних дел страны Кай Мюккянен, пишет 24 мая Yle.

«Мы выясняем способы, как можно безопасно удостоверить их личность и вернуть детей обратно. Несомненно, кто-то попытается воспользоваться этой трагической ситуацией, и мы как правовое государство должны быть начеку. Необходимо помочь детям, однако боевикам силами государства мы помогать не должны», – заявил Мюккянен.

Детский омбудсмен в Финляндии Элина Пеккаринен согласна с тем, что о детях необходимо позаботиться независимо от родителей.

«Согласно конвенции ООН о правах ребенка, детей и родителей можно разделять лишь в исключительных ситуациях. Нельзя бросать людей умирать. Однако в ситуации, когда интересы ребенка и родителя противоречат друг другу, нам нужно защищать права детей», – сказала Пеккаринен.





