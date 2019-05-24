Партия Петра Порошенко избавляется и от имени экс-президента в названии, и от самого политика в своём руководстве

Партия экс-президента Украины Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, сообщает РБК со ссылкой на источник в организации. Уже сегодня, 24 мая, пройдёт её закрытый съезд. Ожидается, что кроме смены названия будет избран и новый лидер.

«Название должно отвечать сути и быть узнаваемым. Окончательное решение будет принято перед самим съездом. Пока обсуждаются варианты», – уточнил источник в партии.

Один из вариантов нового названия партии без упоминания экс-президента в аббревиатуре – «Европейская солидарность» («ЕС»). Таким образом, партия намерена использовать риторику про евроинтеграцию Украины.

По данным социологов, сейчас ни при каких обстоятельствах партию Петра Порошенко не поддержал бы 51,9% избирателей Украины.







Накануне стало известно о третьем расследовании в отношении Петра Порошенко. Помимо проверки экс-президента на госизмену и незаконные кадровые решения его ждёт разбирательство, связанное с нецелевым использованием средств, выделявшихся на военные цели.

Новым лидером партии Порошенко может стать первый зампред Верховной рады Ирина Геращенко. Будет ли сам бывший президент участвовать в досрочных парламентских выборах 21 июля, пока не решено.

Подготовка к избирательной кампании стартует уже сегодня. Об этом накануне сообщила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук. Она не увидела оснований для приостановки действия соответствующего указа президента Владимира Зеленского, несмотря на попытки оспорить указ о назначении досрочных парламентских выборов.