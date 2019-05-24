На Елагином острове играют в тотально слепой футбол. Правила те же, но зрители болеют в тишине

В Центральном парке культуры и отдыха в Петербурге можно увидеть редкий спорт. Сборные из Европы играют с россиянами в слепой футбол. Это не искусственно созданная забава. К тому же в игре – мяч со звуком.

По информации «Фонтанки», около 14 часов 25 мая в ЦПКиО на Елагином острове состоится финал футбольного турнира среди слепых спортсменов. В этот раз в Петербург приехали национальные сборные Беларуси, Франции, Испании и команда Московской области. Отборочные матчи идут 24 мая.

Для турнира в парке каждый год строится специальное футбольное поле, правила практически такие же, как и в обычной игре. Так как степень выраженности слепоты у игроков может быть разной, игры всегда проходят в специальных масках. Также зрители должны соблюдать полную тишину. Играют здесь специальным мячом с погремушкой.







За 5 прошедших лет в этих турнирах играли команды России, Германии, Греции, Бельгии.