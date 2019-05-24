Превышение концентрации в 195 раз. За платную свалку в Шушарах бизнесмена наказали на 26 млн

Суд обязал петербургского предпринимателя компенсировать ущерб, который его свалка нанесла участку в Пушкинском районе. Недолгая работа по приёму строительного хлама нанесла вред земле, исчисляемый миллионами рублей.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 24 мая, Фрунзенский суд удовлетворил гражданский иск природоохранной прокуратуры к Станиславу Баландину. В марте 2016 года он открыл бизнес по приему отходов грунта, битого кирпича, бетона, автомобильных покрышек и прочего рядом с домом 117, корпус 3, по Софийской улице.

Рукотворная гора росла на участке площадью в гектар с 22 по 25 марта. Свозимый хлам был отнесён к первому – чрезвычайно опасному – классу.

«Превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ достигает 195,5 раза по бенз(а)пирену», – говорится в заявлении пресс-службы.







В мае 2017 года Баландина приговорили к штрафу в 100 тысяч за нарушение правил обращения с опасными веществами и отходами, которое привело к загрязнению окружающей среды (часть вторая статьи 247 УК РФ). Он согласился с обвинением, дело рассматривалось в особом порядке. Сейчас суд обязал его компенсировать 26 миллионов в доход городского бюджета.