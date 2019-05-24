Во Львове чиновников облили краской на заседании горсовета

Неизвестные сорвали заседание сессии Львовского городского совета, напав на чиновников. Это уже вторая за неделю попытка влиять на работу депутатов на западе Украины.

«Активисты, которые вчера заблокировали работу сессии Львовского городского совета, сегодня сорвали заседание исполнительного комитета Львовского горсовета. Неизвестные ворвались в малый сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание. В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления», – сообщается https://city-adm.lviv.ua/news/government/265117-aktyvisty-zirvaly-zasidannia-vykonavchoho-komitetu-lmr 24 мая на сайте совета.

Под удар нападавших попали заместитель председателя по финансово-экономическим вопросам Геннадий Васькив и исполняющий обязанности директора департамента администрации Евгений Бойко.

Активисты уточнили, что будут собираться каждый день, чтобы препятствовать работе властей.





