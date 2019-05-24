Эстония мечтает о своём «Аллегро». Идею запуска скоростного поезда Петербург - Таллин обсуждают с РЖД

Эстонские железные дороги и РЖД создали совместную комиссию, чтобы заняться развитием железнодорожного сообщения между Эстонией и Россией. Об этом сообщает Delfi.ee со ссылкой на председателя правления Эстонской железной дороги Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ.

Eesti Raudtee хочет, чтобы российская сторона продлила железнодорожную ветку Санкт-Петербург – Псков до пограничного города Печоры. По планам перевозчика россияне смогут доезжать до пограничной станции Койдула, а там пересаживаться на внутреннюю электричку до Тарту Elron.

Также эстонцы вынашивают идею запуска скоростного сообщения между Петербургом и Таллином. Предполагается, что это будет поезд вроде «Аллегро», время в пути которого составит до 4,5 часа, а цена билета – выше, чем на автобус, но ниже, чем на самолёт. Однако, чтобы обеспечить загрузку туристами из Прибалтики, потребуются визовые послабления, например как для круизных пассажиров, отмечает глава Eesti Raudtee.

«Запуск четырех поездов в день можно рассматривать в том случае, если на пассажиров, путешествующих по железной дороге, будет распространяться право находиться в России без визы в течение трех дней, как это делается сейчас для круизных туристов, — сказал Лайдвеэ и добавил: – Это сложная задача, но РЖД работает над этим вопросом».







Как рассказал «Фонтанке» один из крупнейших эстонских перевозчиков, летом планируются переговоры министров транпорта РФ и Эстонии и собрание межминистерской комиссии по транспорту.

Сейчас между Россией и Эстонией курсирует поезд № 34/33 Москва – Санкт-Петербург – Таллин. Он отправляется из Петербурга в 6:25 и прибывает в Таллин в 13:52. Цены на билеты начинаются от 1400 рублей. Ежедневно с автовокзала Петербурга отправляется 15 рейсов в Таллин. Стоимость билетов у регулярных автобусных перевозчиков составляет 1300 – 2000 рублей.