После бассейна пожарные поехали тушить школу на улице Козлова. Занятия пришлось прервать из-за дыма

Пожарная сигнализация сработала в школе № 506 Кировского района Петербурга. Ученикам и педагогам пришлось срочно покинуть здание на Козлова, 47, к. 1.

Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» в учебном заведении, датчики «учуяли» дым в 11.50 24 мая. Через три минуты все школьники уже были на улице. Ещё через несколько минут на Козлова приехали медики и пожарные. Как выяснилось, причиной задымления стало короткое замыкание проводки, как и в случае с фитнес-клубом https://www.fontanka.ru/2019/05/24/026/ на Софийской утром. Последствия ЧП были устранены, дети вернулись к занятиям.

В МЧС России по Петербургу объяснили свой выезд ложным срабатыванием сигнализации.





