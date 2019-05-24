Порвали парус. Яхт-клуб и спортшкола выживают друг друга с Петровской косы

На Петровской косе между детской спортшколой и профсоюзами развернулась битва за участок в 12,8 тыс. м2, причальные стенки и право сдавать их в аренду под бары и рестораны. Обе стороны пытаются выжить друг друга с помощью арбитража, ФАС и чиновников.

Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"/Архив

Частное учреждение «Санкт-Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов» подало жалобу в Федеральную антимонопольную службу на конкурс ГБУ «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта», итоги которого были подведены во вторник, 21 мая. Школа искала желающего разместить общепит на причальных стенках. Единственной заявкой, одобренной комиссией, стало предложение ООО «Нева-отель», которому принадлежат рестораны «Паруса» и «More», уже несколько лет подряд занимающие те самые разыгранные на конкурсе 1006 м2 земли у воды.

Алкоголь высшего мастерства

Яхт-клуб тоже подавал заявку, но с недобрыми намерениями: чтобы иметь право оспорить итоги через ФАС. «Мы считаем, что там, где занимаются спортом дети, нельзя размещать питейные заведения!» – объясняет «Фонтанке» свою логику директор клуба Вадим Епишин. ФАС начала проверку, до 16 июня обещала сообщить заявителю — будет ли по жалобе возбуждено антимонопольное дело.

Вадим Епишин, совладелец конно-спортивного клуба «Конная Лахта» и группы компаний «Экохолдинг» с выручкой в несколько десятков миллионов рублей возглавил «Петербургский речной яхт-клуб профсоюзов» в прошлом феврале. Он же – автор шестимиллиардного проекта застройки части Петровской косы коммерческой недвижимостью.







Именно после его прихода обострилось противостояние клуба и школы. На территории косы прошлой весной были закрыты десять объектов общепита, работавших без разрешительных документов. Причем обе стороны: клуб и школа, – в беседе с «Фонтанкой» кивали друг на друга как на выгодополучателей от этих кафе и пивных.

Владельцы шатров и палаток убрали их добровольно, бульдозеры не понадобились. «Паруса» и «More» остались, так как формально стоят на причальной стенке, которую город около 15 лет назад отдал в управление «Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта». Также в глубине косы остался ресторан «Milo» – уже по договору с яхт-клубом.

С апреля прошлого года школа пытается через суд добиться демонтажа установленных клубом ограды, трапов, шлагбаума и будки охраны на подъезде к косе. Все это мешает, по мнению школы, выезду и выходу к причалам. Школа уже выиграла в двух инстанциях, 16 мая яхт-клуб подал жалобу в кассацию. За месяц до этого школа прислала клубу требование заплатить 308 млн рублей за пользование причальными стенками в течении трех последних лет.

«Это попытка нас разорить и вытеснить с Петровской косы», – убежден Вадим Епишин.

Еще в конце 2017 года клуб получил отказ Невско-Ладожского бассейнового водного управления заключить договор на пользование части акватории Западной и Парадной гавани. Управление объяснило: «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта» обратилась с такой же просьбой на несколько месяцев раньше. Яхт-клуб попытался в конце 2018 года через арбитраж оспорить действующий до сих пор договор, однако получил отказ — пока в первой инстанции.

«Некоторые чиновники комитета по физкультуре и спорту демонстрируют несерьезность поведения! Они забыли, что работают в спортивном, а не коммерческим ведомстве, – возмущается глава Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин. – Коммерческая деятельность ведется по-наглому, люди жалуются, что идут поборы, что сотрудники школы говорят: вы должны платить нам».

Ежегодная выручка «Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов» последние пять лет, согласно открытой отчетности, достигает 61-63 млн рублей. На балансе клуба находится 60 парусных яхт, которые предоставляются желающим для участия в соревнованиях и походах, коллектив спортсменов достигает 350 человек, около 600 тысяч рублей в год тратится на детскую команду из 20 человек. Клуб предоставляет сторонним яхтам стоянку, электро- и водоснабжение, эллинги для хранения и ремонта.

«Что угодно, только не спорт»

12,8 тысяч м2 земли на косе были отданы Ленинградской федерации профсоюзов в безвозмездное бессрочное пользование 22 года назад.

С середины нулевых профсоюзы пытались добиться отмены решения городского правительства о передаче причальной стенки косы спортивной школе. Клубу причальная стенка жизненно необходима, убеждает Вадим Епишин, для обслуживания судов: «Мы готовы взять эти объекты у города в аренду и предоставить школе услуги по спуску и подъему их шхерботов, хранению оборудования».

На просьбу хотя бы разграничить территорию — где именно заканчиваются причальные стенки и начинается земля, которой клуб может распоряжаться, – школа якобы отвечает отказом.

Сейчас сотрудники клуба, работающие на причальной стенке, руководствуются, убеждает директор, законодательством, запрещающим перекрывать выход к воде.

В «Школе высшего спортивного мастерства по водным видам спорта» считают, что разграничивать землю и причальные стенки не имеет смысла — профсоюзный яхт-клуб должен сначала подтвердить право владеть землей, которой распоряжается не по назначению. «Вид разрешенного использования этого земельного участка: для размещения объектов физической культуры и спорта. Там происходит все что угодно, только не спорт», – говорит представитель руководства школы, начальник объекта «Петровская коса» Олег Плещиц.

Сотрудники клуба используют госсобственность, то есть причалы в коммерческих целях, подчеркивает начальник объекта.

Городское бюджетное учреждение «Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта» отвечает за развитие парусного и водно-моторного спорта, гребного слалома, триатлона, гребли на байдарках и каноэ, академической гребли. В самой школе занимаются около тысячи спортсменов, еще около шести тысяч участвуют в учебно-тренировочных сборах. Согласно информации о планово-хозяйственной деятельности на 2019 год, школа рассчитывает получить около 323 млн рублей доходов, из них 319 млн в виде бюджетных субсидий.

«Профсоюзы жалуются на нас врио губернатора, что мы вымогаем у них деньги! – негодует представитель руководства спортивной школы Олег Плешиц. – На самом деле эти 300 млн рублей должны поступить на счет городской казны».

В клубе подтверждают, что направили письмо на имя врио губернатора с просьбой разобраться в ситуации.

Городские власти, похоже, всецело поддерживают в конфликте свое спортивное учебное заведение.

В комитете по физкультуре и спорту настаивают: яхт-клуб хочет, чтобы школа и город ушли с Петровской косы, чтобы «реализовать свои инвестиционные намерения». Профсоюзы, убеждают чиновники, неоднократно представляли в правительство города концепцию развития территории, подразумевающую строительство около 100 тыс. м2 объектов недвижимости, в том числе «для временного пребывания», то есть гостиницы и апартаменты.

«Мы хотим развивать Петровскую косу как городской центр парусных и водно-моторных видов спорта, – говорит начальник отдела развития материальной базы спорткомитета Кирилл Манкевич. – Для этого надо урегулировать вопросы с участком и недвижимостью профсоюзов. В последние годы яхт-клубы, к сожалению, были переданы частным лицам, а значит ни о каком развитии спорта на их территории речи не идет».

Сторонние наблюдатели полагают, что конфликт может тянуться долго, но закончится в пользу города — если тот будет настойчив в судах.

«Прямо сейчас «Ленспецсму» строит на косе «Петровскую доминанту», вплотную к спорному участку, поэтому спортивная база – это действительно хорошее место под редевелопмент, – рассуждает источник в одной из строительных компаний. – Однако во-первых, пока что ситуация на рынке не позволяет крупным застройщикам брать на себя новые большие участки, во-вторых, если заявления о пользе спорта на косе у города всерьез — ему будет сложно выделить под жилье или апарт-отели этот участок, по крайней мере в ближайшее время».

Что касается ресторанов, то школе они нужны не столько ради дохода, предполагают юристы, а скорее чтобы обременить причальные стенки правами третьих лиц и затруднить их передачу профсоюзам. «Что касается итогов разбирательств в судах, пока ситуация патовая — школа выигрывает по мелочам вроде будки и шлагбаума, но с землей ничего сделать не сможет, – полагает юрист бюро «Lex» Александр Шестаков. – Клуб же зачистил территорию от пивных, которые могли бы позволить городу отобрать участок из-за несоблюдения Земельного кодекса».

Алексей Дмитриев, "Фонтанка.ру"