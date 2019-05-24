ГУП "ТЭК" "гуманизировал" график отключения горячей воды летом. Двум третям потребителей придется мыться в тазике не более 4 дней

По новому графику отключений ГУП "ТЭК СПб" перерыв в обеспечении горячей водой для 63% потребителей сокращен до срока от 1 до 4 дней. На прочность и плотность протестируют 4729 км тепловых сетей.

Как сообщается на сайте предприятия, в апреле были проведены температурные испытания сетей от 17 источников ГУП «ТЭК СПб» и 11 от сторонних организаций. В ходе испытаний выявили и устранили 30 технологических нарушений. До осени предполагается провести ремонт 277 энергетических источников и 220 центральных тепловых пунктов.

Из 145 км сетей, которые ГУП "ТЭК СПб" планирует реконструировать и построить в 2019 году, предприятие модернизировало 47 км. Бюджетные инвестиции составят всего 4,5 млрд рублей, само ГУП из собственных средств в этом году планирует вложить в развитие теплоэнергетической инфраструктуры свыше 5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в 2018 году предприятие переложило 140 км труб. Удельная повреждаемость тепловых сетей снизилась на 1,6% до отметки 0,59 дефекта на 1 км при росте протяженности тепловых сетей предприятия на 2,6 %. Хуже всего дела в Пушкинском и Колпинском районах, где этот показатель превышает среднюю величину более чем в 2,5 раза.





