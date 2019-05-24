Автомобиль ЗакСа столкнулся со скорой помощью. Медики ехали по встречной полосе

Карета скорой помощи угодила в парламентский капкан на Вознесенском проспекте. «Форд» петербургского ЗакСа нашел не самый подходящий момент для въезда на внутреннюю территорию.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 24 мая пара машин скорой помощи ехала по Вознесенскому от Исаакиевской площади. На правах спецтранспорта медики выбрали встречную полосу, выделенную для общественного транспорта. Впереди идущий «Форд Турнео» неожиданно притормозил и свернул влево – к служебному въезду в ЗакС. Автомобили столкнулись.

«Форд» принадлежит автотранспортному предприятию «Смольнинское», обслуживающему в том числе парламент. По данным ГИБДД, эта машина уже попадала в ДТП в июне 2017 года.





