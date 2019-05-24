Зеленский и Меркель обсудили Донбасс. Президент Украины готов потерять должность ради прекращения огня

Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры со своим украинским коллегой, уделив большое внимание урегулированию ситуации в восточных регионах Украины.

«Стороны подтвердили необходимость полного выполнения минских соглашений, а также заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в нормандском формате», – сообщается 24 мая в заявлении правительства ФРГ.

Меркель выразила поддержку первым шагам Зеленского на посту президента. Так, она заверила нового главу государства в том, что Германия поддерживает Украину «на пути реформ и в праве на территориальную целостность».

Ставший президентом 20 мая Зеленский подчеркнул, что прекращение огня на Донбассе – это первостепенная задача новой власти, ради решения которой он готов потерять свой пост.

Напомним, вечером 21 мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Федеративной Республики Германии Ангелой Меркель и президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, лидеры в основном обсуждали перемены на Украине. Главы государств сошлись в том, что Украина должна начать выполнять Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе и в том, что альтернативы им нет.





