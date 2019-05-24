Жильцы дома на Гороховой пожаловались на соседство с рестораном. Проверка увидела в исторических стенах перепланировку и мангал

Мангал прямо в историческом здании не понравился прокуратуре Адмиралтейского района, которая с Роспотребнадзором и КГИОП пришла в ресторан корейской кухни на Гороховой улице. По иронии судьбы до революции этот дом имел отношение к страхованию от пожаров.

Как сообщили в горпрокуратуре 24 мая, в заведение «Омманэ» («У мамы») на Гороховой улице, 3, пришли с проверкой после поступившей жалобы от граждан. Заведение ООО «Симс» (собственник помещения – ООО «ОЛИУС-ПЛЮС») находится на первом этаже жилого дома, помещения граничат с квартирами. Общепит оборудован двумя входами со стороны двора: продукты разгружают во дворе, в который выходят окна местных жителей и парадные.

«В зале для посетителей установлена печь для приготовления пищи, работающая на древесном угле, что запрещено в силу закона, так как приготовление блюд на мангале в общепитах допускается только в отдельно стоящих зданиях», – отметили в надзорном ведомстве.

Не понравилась проверяющим и незаконная, по их информации, перепланировка помещения ресторана, которое расположено в объекте культурного наследия регионального значения «Дом Второго Российского общества страхования от огня с флигеля».







Гендиректор фирмы «Симс» получил представление, юрлицо — протокол за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. За перепланировку спросят с «ОЛИУС-ПЛЮС», у КГИОП находятся административные материалы.