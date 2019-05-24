До конца июня на квартиры «Аквилон Инвест» действует сниженная ставка по ипотеке

«Аквилон Инвест»

Россельхозбанк запустил акционные ставки по программе приобретения квартиры в новостройке для ключевых партнеров, в число которых входит холдинг «Аквилон Инвест».

Чтобы воспользоваться предложением Банка, необходимо оформить ипотечный кредит в период до 30 июня 2019 года. Минимальная ставка от 9,7% годовых действует при условии внесения первого взноса от 20% и более от стоимости квартиры.*

«Мы вновь возвращаемся к тому привлекательному уровню ставок, которые наблюдали в прошлом году. Еще одно преимущество Банка – в условиях выдачи ипотеки для собственников бизнеса. При подаче заявки на ипотечный кредит в Россельхозбанке от них потребуется тот же простой пакет документов, что и от наемных работников», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Россельхозбанком аккредитованы все объекты холдинга «Аквилон Инвест» в Северной столице: четыре очереди ЖК 4YOU рядом с метро «Звездная», ЖК «Q-мир» в пешеходной доступности от метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, в 5 минутах ходьбы от метро «Фрунзенская», ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе, рядом с «Экспофорумом», а также обе очереди ЖК All Inclusive в Шушарах.

*Сроки акции: с 24.05.2019г по 30.06.2019г. Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». Ставка – от 9,7% годовых. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн рублей, срок кредита – до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 8 (800) 100-0-100. Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru