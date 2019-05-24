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Недвижимость
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24.05.2019 13:15
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До конца июня на квартиры «Аквилон Инвест» действует сниженная ставка по ипотеке

До конца июня на квартиры «Аквилон Инвест» действует сниженная ставка по ипотеке

«Аквилон Инвест»

Россельхозбанк запустил акционные ставки по программе приобретения квартиры в новостройке для ключевых партнеров, в число которых входит холдинг «Аквилон Инвест».

Чтобы воспользоваться предложением Банка, необходимо оформить ипотечный кредит в период до 30 июня 2019 года. Минимальная ставка от 9,7% годовых действует при условии внесения первого взноса от 20% и более от стоимости квартиры.*

«Мы вновь возвращаемся к тому привлекательному уровню ставок, которые наблюдали в прошлом году. Еще одно преимущество Банка – в условиях выдачи ипотеки для собственников бизнеса. При подаче заявки на ипотечный кредит в Россельхозбанке от них потребуется тот же простой пакет документов, что и от наемных работников», – отметила Надежда Зотова, директор по маркетингу и рекламе строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест».

Россельхозбанком аккредитованы все объекты холдинга «Аквилон Инвест» в Северной столице: четыре очереди ЖК 4YOU рядом с метро «Звездная», ЖК «Q-мир» в пешеходной доступности от метро «Московская», ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, в 5 минутах ходьбы от метро «Фрунзенская», ЖК «СолнцеPARK» в Пушкинском районе, рядом с «Экспофорумом», а также обе очереди ЖК All Inclusive в Шушарах.

*Сроки акции: с 24.05.2019г по 30.06.2019г. Ипотека предоставляется АО «Россельхозбанк». Ставка – от 9,7% годовых. Первоначальный взнос – от 20%, сумма кредита – от 100 тыс рублей до 60 млн рублей,  срок кредита – до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по тел. 8 (800) 100-0-100. Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте:  https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте:  www.ai1.spb.ru

 

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«Аквилон Инвест»
24.05.2019 13:15

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