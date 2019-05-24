Петербуржец попросил убрать кусок бетона с газона. Чиновники пообещали сделать это… через 10 лет

Абсурдный ответ от чиновников получил житель Московского района на свою заявку, отправленную через портал «Наш Петербург». Артём Киреев попросил местную власть убрать с газона бетонный блок от дорожного знака. Чиновники пообещали выполнить просьбу, но через 10 лет. Огорошенный мужчина разделил свое недоумение с редакцией «Фонтанки».

Кусок бетона, по словам Артёма, лежит на Варшавской улице. Он никому не мешает, но значительно портит вид одним своим присутствием. В начале апреля ответственный петербуржец оставил заявку на портале «Наш Петербург». Окончательный ответ от администрации Московского района он получил почти через два месяца. Увиденное горожанина не порадовало.

Фото: Артём Киреев

Чиновники написали, что адресная программа по уборке крупногабаритного мусора и железобетонных конструкций уже сформирована до 2028 года. Поэтому массивному камню придётся подождать на газоне до 2029 года, если повезёт. Тем более что он никому не мешает и не создаёт аварийной ситуации.







Фото: Артём Киреев

«Фонтанка» днем 24 мая запросила комментарий у администрации Московского района.