Петербуржец попросил убрать кусок бетона с газона. Чиновники пообещали сделать это… через 10 лет
Абсурдный ответ от чиновников получил житель Московского района на свою заявку, отправленную через портал «Наш Петербург». Артём Киреев попросил местную власть убрать с газона бетонный блок от дорожного знака. Чиновники пообещали выполнить просьбу, но через 10 лет. Огорошенный мужчина разделил свое недоумение с редакцией «Фонтанки».
Кусок бетона, по словам Артёма, лежит на Варшавской улице. Он никому не мешает, но значительно портит вид одним своим присутствием. В начале апреля ответственный петербуржец оставил заявку на портале «Наш Петербург». Окончательный ответ от администрации Московского района он получил почти через два месяца. Увиденное горожанина не порадовало.
Чиновники написали, что адресная программа по уборке крупногабаритного мусора и железобетонных конструкций уже сформирована до 2028 года. Поэтому массивному камню придётся подождать на газоне до 2029 года, если повезёт. Тем более что он никому не мешает и не создаёт аварийной ситуации.
«Фонтанка» днем 24 мая запросила комментарий у администрации Московского района.