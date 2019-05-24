На Елагином острове пройдёт фестиваль спорта без границ «Есть контакт!»

В ЦПКиО им. С.М. Кирова 25 мая состоится международный социально-культурный фестиваль «Есть контакт!». Он пройдёт уже в девятый раз. Фестиваль объединит на одной площадке различные виды спорта, в том числе для людей с инвалидностью. Ведущими в этом году станут «блогер на колёсах» Наталья Камолинкова и телеведущий и параатлет Дмитрий Игнатов.

В программе фестиваля: концерт, интерактивный читальный зал, сеансы одновременной игры в шахматы с участием мастеров Санкт-Петербурга, международный турнир по футболу для слепых, в котором примут участие команды из России, Испании, Франции и Белоруссии (футбол для незрячих, это разновидность большого футбола, в который играют люди с разной степенью слепоты, – прим.ред.).

Также при поддержке Благотворительного фонда в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ» совместно с петербургскими паралимпийцами пройдут показательные выступления и мастер-классы по баскетболу на колясках с участием действующих чемпионов России – «БасКИ – ЦОП им.В.П. Кондрашина»; теннису на колясках, где свое мастерство продемонстрирует Полина Шакирова (многократный призёр международных и всероссийских состязаний) и перспективные юниоры; по бочча (игроки имеют тяжелую форму нарушения двигательных функций всех четырёх конечностей, затруднён контроль туловища); пара-бадминтону. В экстремальной зоне можно будет увидеть выступление Никиты Денискина – первого в Петербурге спортсмена-экстремала по кроссу на колясках.

Попробовать себя в этих видах спорта смогут все желающие без ограничений по возрасту и физическим возможностям. Также можно будет получить бесплатную консультацию спортивного психолога и узнать контакты тренеров и адреса спортивных секций, где могут заниматься люди с инвалидностью.

Подробное расписание фестиваля ЗДЕСЬ.