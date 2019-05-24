Мотоциклист въехал в товарный поезд в Иркутске. Спасли только пассажирку

ГИБДД Иркутской области разбирается в обстоятельствах смертельной аварии с участием поезда и мотоцикла. И напоминает о соблюдении правил проезда железнодорожных путей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, ДТП произошло 24 мая около 5:20 по местному времени на железнодорожном переезде на улице Мира в Иркутске. По предварительной информации, 34-летний мужчина на мотоцикле «Балтмоторс Классик» не справился с управлением и врезался в ехавший по железнодорожным путям локомотив.

В результате аварии мотоциклист от полученных травм скончался на месте. Его пассажирке потребовалась медицинская помощь.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Известно, что права на управление мототранспортом у погибшего не было.







В то же время в ведомстве напоминают, что нарушение правил проезда железнодорожных путей влечет административную ответственность по ст. 12.10 КоАП РФ: штраф или лишение прав. В Приангарье с начала года полицейские привлекли по этой статье уже более 150 жителей.

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В Ленинградской области 22 мая тоже погиб мотоциклист. Неверно выбрав скорость, он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем KIA Rio.