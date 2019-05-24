В Петербурге с трапа самолёта упала пожилая пассажирка. Она госпитализирована с сотрясением

Пассажирка самолёта получила травмы в петербургском аэропорту. После падения с трапа её отправили в больницу.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе аэропорта, самолёт приземлился в Пулково ночью 24 мая, выпущенный к нему трап был исправен. Пострадала 74-летняя пассажирка, которая оступилась во время спуска. Она упала с нижних ступеней.

«Службы аэропорта оперативно оказали женщине медицинскую помощь, затем она была госпитализирована», – рассказали в пресс-службе, отметив, что другие пассажиры добрались до земли благополучно.

В скорой нашему корреспонденту уточнили, что пострадавшая из Пулково не получила тяжёлых травм. Её доставили с сотрясением мозга в состоянии средней тяжести.







В сентябре 2017 года в петербургском аэропорту к самолёту из Москвы подогнали неисправный самоходный трап. Под площадкой обломилась ось, которую взамен изношенной оригинальной самостоятельно сделали в мастерской Пулково сотрудники ССТ. Получила тяжелые травмы пассажирка, ее годовалая внучка позже скончалась в больнице.

Расследование о халатности неустановленных лиц из числа руководства Пулково продолжается, двое примирились с родственниками потерпевшей.