«Компромисс - это не грязное слово». Премьер-министр Великобритании ушла в отставку, не обошлось без слёз

Тереза Мэй заявила, что приняла решение покинуть пост главы кабинета министров. Отставка состоится 7 июня.

«Компромисс – это не грязное слово», – процитировала 24 мая британского филантропа Николаса Уинтона Мэй, произнеся последнюю речь в качестве премьера.

Он отметила, что сделала все возможное, чтобы выход королевства из ЕС состоялся. Мэй также подчеркнула, что для нее стало честью быть второй женщиной премьер-министром в истории Великобритании. Она отметила, что служила стране, которую любит. Не обошлось без слёз – в конце речи Тереза едва сдерживала рыдания.







Британские СМИ пишут, что до своей отставки Мэй должна будет встретиться с Дональдом Трампом 3 июня.

Выбор нового премьер-министра Великобритании начнется на следующей неделе.