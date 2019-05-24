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Общество
24.05.2019 12:14
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Дмитрий Рогозин прекратил давать интервью. Он возглавил «Роскосмос» ровно год назад

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ограничил своё общение с прессой.

«Руководитель (Дмитрий Рогозин. – Прим. ред.) приостановил на некоторое время свои интервью», – рассказал «Фонтанке» собеседник в пресс-службе «Роскосмоса» 24 мая.

О причинах сворачивания Рогозиным его открытости для СМИ не уточняется. «Таково решение руководителя», – отметил собеседник «Фонтанки».

Отказ от интервью с Рогозиным пришёл через три месяца после начала регулярных переговоров «Фонтанки» с его пресс-службой о прямом диалоге. При этом в декабре 2018 года глава пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко в интервью «Фонтанке» рассказывал о новом курсе на открытость космической отрасли России.



При этом глава «Роскосмоса» продолжает появляться на публике. Накануне на встрече со студентами МГУ Дмитрий Рогозин рассказал, как в России из ракет делают трамваи. Там же он сообщил о планах построить «ноев ковчег» с растениями из коллекции МГУ для запуска в космос.

В конце 2018 года волну критики в СМИ в адрес нынешнего руководства «Роскосмоса» объясняли «информационной атакой». В марте 2019 года Рогозин подал в суд на ряд СМИ заявление о клевете и защите чести и достоинства. Главу госкорпорации возмутили публикации, выражавшие негативную оценку его деятельности.

На этом фоне продолжаются проверки «Роскосмоса» со стороны надзорных и правоохранительных органов. После апрельского сообщения Генпрокуратуры о выявленных хищениях средств при модернизации производственной базы в Роскосмосе рассказали, что они сами указали силовикам на эти нарушения. В середине мая Россию покинул генеральный директор НИИ космического приборостроения (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Юрий Яскин. Спешный отъезд совпал с аудиторскими проверками на предприятии, которые проводятся вместе с сотрудниками центрального аппарата ФСБ.

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» ровно год назад. Занять этот пост 24 мая 2018 года ему предложил президент Владимир Путин.

Научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов среди свершений «Роскосмоса» за прошедший год под руководством Рогозина, в частности, отметил: изменение дизайна сайта госкорпорации, переименовывание всех новых ракет в реки (теперь в планах «Иртыш» и «Енисей»), обещание создать Национальный космический центр со зданием в форме ракеты к 2022 году; создали мотивационный ролик «Мы – российский космос», удивительно похожий на «We are NASA», объявили о новой лунной программе, которая оказалась очень похожа на программу, озвученную в 2014 году, убрали кружочек с логотипа «Роскосмоса».

Аварийность запусков при Рогозине составила 5,5%. С конца мая 2018 года было совершено 18 пусков российских космических ракет. На все пуски лишь одна авария, отмечает эксперт.

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