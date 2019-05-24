Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан заявил об угрозах от следователя ФСБ

Во время судебного заседания в Лефортовском суде Москвы задержанный по подозрению в шпионаже обладатель множества паспортов Уилан пожаловался на унижение его человеческого достоинства.

«Я заявляю отвод капитану ФСБ следователю Алексею Хижняку – он оскорбляет мое достоинство и угрожает моей жизни», – цитирует 24 мая заявление бывшего морского пехотинца армии США ТАСС.

Судья поправила Уилана, напомнив, что тот может заявлять отводы только составу суда или прокурору, однако на следователя это не распространяется.

«Что мне делать, если мои права нарушаются?» – задался вопросом американец.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали Пола Уилана в Москве 28 декабря якобы «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство. The Washington Post сообщал, что власти США не исключают возможной сделки по Уилану в связи с задержанием россиянки Марии Бутиной. МИД России, в свою очередь, не видит причин для такого обмена.





