Годовалая Лиза надеется на помощь

У годовалой Лизы опасная болезнь, которую врачи называют бомбой замедленного действия, - меланоформный невус лица. Это заболевание может в любой момент спровоцировать рак, если ничего не делать. Помочь Лизе могут зарубежные медики, но стоимость лечения огромна.

Благотворительный фонд «Алёша» просит помощи в сборе средств на операцию.

Гришина Лиза, 1 год.

Меланоформный невус лица.

Спасёт двухэтапная операция. Стоимость 2 182 909 рублей.

Лизе 1 год. Она любит играть со своими куклами, ей нравится рисовать и петь, она очень активная и жизнерадостная. Лиза не знает, что у неё опасная «дремлющая» болезнь.

Малышка родилась с большим темно-коричневым пятном на лбу. Врачи не сразу сообщили родителям диагноз. Уже после выписки из роддома, в детской поликлинике, они узнали диагноз — меланоморфный невус лица. Он опасен тем, что в любой момент может переродиться в меланому – рак кожи.

Врачи точно не знают из-за чего это происходит. Воздействие солнечных лучей, банальный ушиб или что-то еще – механизм и триггеры, его запускающие, до конца не изучены. Главное, в чём все врачи сходятся, меланоморфный невус – это бомба замедленного действия. И последствия её «взрыва» могут быть необратимыми.

Болезнь можно победить – невус удаляют хирургически, а на его место пересаживают здоровую кожу. Это очень сложная процедура, которая требует от пациента большой выдержки и силы духа. А ещё, в случае с таким гигантским невусом как у Лизы, на этой уйдёт ни один год. Лизе нужно несколько операций, между которыми необходимо выдерживать большие промежутки времени.

Но в случае с Лизой именно время – самый драгоценный ресурс. Ведь ждать, значит подвергать ребёнка смертельной опасности. Родители нашли выход. В израильской клинике «Хадасса» разработали уникальную методику лечения невуса. Лизе потребуется значительно меньше процедур по сравнения с классическим способом – невус удалят быстро, он не успеет переродиться в злокачественное новообразование, и жизни малышки ничего не будет угрожать.

Но стоимость процедуры для простой российской семьи огромна – 2 182 909 рублей. Родителям Лизы такую сумму самостоятельно собрать самостоятельно не под силу. Поэтому они обращаются за помощью к неравнодушным людям.

О том, как помочь Лизе, можно узнать на её странице на сайте Благотворительного фонда «Алёша».