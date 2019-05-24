Квартиры в ЖК «Три кита 3» станут дороже

ГК «Лидер Групп»

1 июня стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилом комплексе «Три кита 3», возводимом компанией «Лидер Групп» в недавно получившем статус города Мурино.

Комплекс является третьей и завершающей очередью масштабного проекта «Три кита», расположенного на проспекте Авиаторов Балтики, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Девяткино». Первая очередь была введена в эксплуатацию еще в 2018 году, вторая уже построена и также готовится к вводу, срок сдачи третьей намечен на 4 квартал.

Несмотря на высокую строительную готовность, а «Три кита 3» готов на 80%, цены остаются здесь весьма и весьма привлекательными – стоимость квадратного метра до повышения составит от 62 000 рублей.

Немного о комплексе: новый микрорайон, 8-18 этажей, пешком до метро, удобный въезд на КАД, дизайнерская отделка холлов, детский сад во дворе, фитнесс-центр с двумя бассейнами, закрытый, охраняемый и благоустроенный двор, детские и спортивные площадки, подземный паркинг, рациональные планировки, европланировки – все это делает покупку квартиры в новом ЖК «Три кита 3» одной из самых перспективной на сегодняшний день!

Более подробно об этом и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/