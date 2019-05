ИИХФ утвердил проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Петербурге

Местом проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году официально утвержден Санкт-Петербург. Такое решение было принято на ежегодном конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Братиславе в пятницу, 24 мая.

В сообщении федерации сказано, что турнир пройдет на новой ледовой арене, которая станет крупнейшей в мире, она способна вместить 23 тысячи зритилей.

BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden. ????????



