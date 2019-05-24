На границе с Финляндией «высветили» контрабандиста. Пять тысяч сигарет россиянин спрятал в свой «Фольксваген»

Машину, набитую сигаретами, задержали на пункте пропуска «Светогорск» на выезде из России. Об этом сообщает 24 мая Выборгская таможня.

«Фольксваген», за рулём которого был россиянин, отправили на досмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса – и не зря. Оказалось, что в машине спрятано 4760 сигарет (238 пачек).

Фото: пресс-служба СЗТУ

«Транспортное средство изъято. Весь объем табачной продукции помещен на склад на ответственное хранение», – отчитались в ведомстве. Мужчине же грозит от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров за правонарушение по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ («сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников»).

В таможне напомнили, что вывозить из России для личных нужд граждане старше 18 лет могут алкогольные напитки и пиво общим объемом не более 5 литров и не более 200 сигарет.





