На Невском появилась антиреклама Резника. Черные пиарщики упомянули наркотики

Рекламный постер с изображением депутата петербургского Заксобрания Максима Резника, приправленный порочащей подписью, появился на остановке общественного транспорта на Невском проспекте.

Плакат, который неизвестные поместили в виниловый бокс в ночь на 24 мая, сообщает о том, что Резник не видит перспектив в своей политической работе и потому якобы перешёл на лёгкие наркотики. Изображение выполнено на манер прогремевшей рекламы доставки еды, в которых компания раскрывала своих курьеров с человеческой стороны.

Бокс, в котором разместили плакат, принадлежит петербургскому филиалу компании Russ Outdoor. Он установлен на остановке общественного транспорта на Невском проспекте, 150. Генеральный директор компании Дмитрий Орлов рассказал, что взлом виниловых боксов в преддверии выборов – обычное дело.

– И до старта избирательной кампании, и в период предвыборной гонки мы усиливаем контроль за наружной рекламой. В городе более 8 тысяч наших объектов, и ни один из операторов не может контролировать каждый, приставить к нему охранника. Мы опечатываем, используем смежников (смежные организации. — Прим. ред.), снимаем данные с камер видеонаблюдения, взаимодействуем с полицией, стараемся, чтобы наше реагирование на такие провокации было кратчайшим. Всё-таки реклама – это тоже лицо города, – рассказал руководитель компании, снабжающей город виниловыми боксами.







Дмитрий Орлов отметил, что конструкцию взломать непросто, но при большом желании всё возможно. Квалифицированные люди смогут обмануть запорную систему в два счёта. По мнению гендиректора Russ Outdoor, особенно боксы любят сторонники и противники оппозиционера Алексея Навального. Часто виниловые витрины для рекламы заливают краской и наносят на них повреждения.

Герой плаката, Максим Резник, узнал о своей «рекламе» утром: от такой «популярности» он не в восторге, но сокрушаться не планирует.

– Есть такое выражение «принюхаться». Так вот, к этому принюхаться невозможно. Нужно понимать, для чего это делается. А это делается для того, чтобы отвлечь меня от выборной кампании в Петербурге. Эти люди поняли, что травлей можно вызвать у меня проблемы со здоровьем, но они ошибаются – я очень здоров, – прокомментировал размещение плаката Резник корреспонденту «Фонтанки».

Информационная кампания против депутата петербургского парламента Максима Резника продолжается уже почти месяц. С начала мая различные интернет-ресурсы опубликовали с десяток видеозаписей скрытой и открытой съемки депутата и его семьи. С матерью законотворца устраивали склоки люди, представлявшиеся журналистами. Недоброжелатели тренировались в написании нелестных эпитетов и даже покупали куртку депутата на Avito. Медиаатака против политика стала самой масштабной за историю Петербурга последних лет. По мнению экспертов, на дурной PR были потрачены почти 10 млн. Принесли ли они хоть сколько-нибудь пользы противникам Резника – читайте в материале «Фонтанки».