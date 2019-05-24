Гонки на электрокарах в центре Петербурга. Почем удовольствие?

Петербург может принять этап «Формулы-Е» – гоночной серии, в которой соревнуются электрокары. Стоимость 600 млн евро, аудитория в 400 миллионов человек – событие масштабнее город принимал только в 2018 году, когда проходил футбольный чемпионат мира.

Bernd von Jutrczenka/DPA/TASS

В ближайшую пару лет Петербург может принять этап гоночной серии «Формула-Е» – самые престижные в мире соревнования электрокаров. Трассу проложат прямо по центру города. По предварительному проекту гоночный маршрут будет проходить через Васильевский остров и Невский проспект. При этом по сравнению с тем же «Гран-при Сочи» вложения из бюджета будут минимальными. Но и почти вся прибыль при этом достанется владельцам «Формулы-Е». Переговоры о проведении этапа этой гоночной серии в Петербурге ведет АНО «Росгонки» – промоутер гонки «Формулы-1» в Сочи.

Сколько это стоит

АНО «Росгонки» зарегистрировано в декабре 2017 года, чтобы сменить в качестве промоутера Гран-при «Формулы-1» в Сочи убыточное НАО «Центр «Омега», которое занималось проведением гонки с момента ее основания в 2014 году. На протяжении четырех лет «Центр «Омега» лишь один раз закончил год с прибылью: в 2016-м компания вышла в плюс на 8,5 млрд рублей. В остальные три года суммарный убыток составил 30,5 млрд рублей. В целом неудивительно. Экономика «королевских гонок» беспощадна к принимающей стороне. По разным данным, только за право проведения Гран-при России каждый год из бюджета Краснодарского края выделяется от 40 до 59 млн долларов. Строительство трассы официально обошлось в 11 млрд рублей, при том что большая ее часть проходит по дорогам общего пользования Олимпийского парка. Похожая концепция будет использована и в случае проведения этапа «Формулы-Е» в Петербурге. Непосредственно сама организация такой гонки каждый год обходится в 1,2 млрд рублей.

При этом в способах заработать принимающая сторона жестко ограничена. Почти все доходы от рекламы на автодромах идут в копилку «Формулы-1». Размещать собственную рекламу промоутер тоже не имеет права. Выручка от продажи официальной атрибутики уходит «королевским гонкам», как и от программы VIP-гостеприимства. По сути, организаторам остается зарабатывать лишь на реализации билетов, собственной атрибутики и прав за титульное спонсорство (лишь в 2018 году у автодрома в Сочи появился титульный спонсор — банк ВТБ).







Как заявил после первой гонки в 2014 году Виталий Мутко, занимавший тогда пост министра спорта, доход от ее проведения составил 800 млн рублей, из которых 700 млн — выручка от продажи билетов. Так или иначе, это капля в море по сравнению с расходами.

В октябре 2018 года генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов заявил, что по итогам года планирует привести Гран-при к нулевому балансу, а в 2019-м получить прибыль. Когда в мае 2019-го журналисты спросили у него, удалось ли выполнить задуманное, Титов ушел от ответа. Финансовые условия «Формулы-Е» гораздо более мягкие во многом из-за того, что серия находится на стадии развития.

Вся надежда на туристов

«Формула-Е» основана в 2012 году. Первый чемпионат провели в 2014-м. Серия сразу привлекла внимание ведущих автопроизводителей и автогоночных команд: к ней присоединились Dallara, Renault, Spark Racing Technology, McLaren и Williams. Позже добавились Audi, BMW, Jaguar. О создании собственных команд говорят Porsche и Mercedes.

Гонки, как правило, проходят по центральным улицам мировых столиц, в том числе в Монако, Париже, Нью-Йорке, Риме, Берлине. «Формула-Е» развивается бешеными темпами. В 2018 году международная компания Motorsport Network оценила аудиторию серии в 400 миллионов человек. В том же году испанский бизнесмен, генеральный директор «Формулы-Е» Алехандро Агаг заявил, что готов выкупить у других совладельцев их доли за 600 млн евро, но желающих расстаться со столь быстро растущим активом пока не нашлось.

«Формула-Е» действительно пока гораздо более дружелюбна к принимающей стороне. По крайней мере, что касается расходов. В большинстве случаев все, что нужно для проведения гонки, — подготовить трассу и обеспечить перекрытие улиц. Неожиданно именно этот пункт стал препятствием для проведения гонок на электрокарах в России в предыдущие годы.

В 2015 году Москва приняла один из этапов первого в истории серии чемпионата. Гонка была признана по итогам года самой красивой и зрелищной. Но на следующий год организаторам не удалось согласовать перекрытие улиц, и за месяц до старта этап пришлось отменить. Ожидалось, что московский этап вернется в календарь «Формулы-Е» в 2017-м, но этого так и не произошло.

Выручку, как и в случае «Формулы-1», серия гонок на электрокарах почти всю забирает себе, оставляя принимающей стороне крохи и надежду на кошельки туристов, которых во время подобных событий всегда существенно прибавляется. Например, аналитики «Сбербанка» после чемпионата мира по футболу в 2018 году подсчитали, что в среднем траты иностранных туристов во время мундиаля по сравнению с аналогичным периодом в 2017-м выросли в два раза – до 8,2 миллиарда рублей.

А может, и не Петербург

На вопрос, насколько затратным станет для Петербурга проведение этапа «Формулы-Е» и сколько на этом город сможет заработать, генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов в разговоре с «Фонтанкой» ответить не смог.

- У вас есть контакты с руководством Петербурга по поводу поддержки этого проекта?

– Нет, обсуждения с городскими властями пока не было. Пока ведем переговоры только с представителями серии.

- Как обычно распределяются затраты на проведение гонок между организаторами, спонсорами и принимающей стороной?

– Каких-то шаблонов в этом случае нет. Это всегда зависит от конкретного случая.

- Принимающие города должны вкладываться?

– Ну а как иначе? Как вы представляете себе гонку в центре города без помощи города?

- Имею в виду не только организационные вопросы, но и другие бюджетные вложения.

– Еще раз повторю, это варьируется от случая к случаю. Бывает, когда город помогает с финансированием, бывает, что не помогает.

- Насколько это дорогой проект?

– Я пока не буду раскрывать коммерческую сторону переговоров. Это преждевременно.

– Когда будет принято окончательное решение о проведении гонки в Петербурге?

– Как только у нас будет такая информация, мы сразу объявим. Сейчас никаких данных об этом нет. Мы продолжаем вести переговоры с «Формулой-Е». Обсуждаем Питер, и не только. Вопрос находится в подвешенном состоянии. Конкретики нет вообще никакой.

- То есть это может быть даже и не Петербург?

– Может и такое быть.

- Допустим, решение будет положительным. Уже непосредственное проведение этапа – это вопрос следующего года или двух-трех лет?

– Это точно не следующий год. Поэтому если это и будет возможным, то не раньше чем через год-два.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»