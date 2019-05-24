В больницах остаются три россиянки из перевернувшегося в Италии туристического автобуса. Но их собираются выписывать

Большинство российских туристов, которые пострадали в результате ДТП на трассе Сиена – Флоренция, уже выписаны из клиник.

«По состоянию на 24 мая состояние троих находящихся в больницах города Сиены гражданок РФ оценивается медиками как стабильное. В ближайшее время ожидается их выписка и возвращение на родину для продолжения лечения», – сообщает 24 мая посольство России в Италии.

Как «Фонтанке» ранее рассказали в дипмиссии, в ДТП пострадали 19 граждан РФ, их разместили в двух больницах Сиены. У большинства были незначительные травмы. Врачи рассказывали, что лишь одна женщина находилась в тяжелом состоянии.

На трассе Сиена – Флоренция в 9.30 по местному времени 22 мая автобус с 60 пассажирами вылетел с трассы в овраг. Погибла 40-летний гид группы. Среди туристов были клиенты «Библио-глобуса».





