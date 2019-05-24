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Происшествия
24.05.2019 11:27
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Во Владивостоке выпускники устроили «БДСМ-флешмоб». Директор школы хочет уволиться, а полиция проводит проверку

Выпускной в школе номер 74 города Владивостока запомнится надолго – празднование стало основанием для подключения МВД, а директор школы теперь не знает, как пережить произошедшее.

За день до последней линейки выпускники из 11-го класса решили необычно провести последние дни в учебном заведении: вместо привычной школьной формы и платьев для девочек и костюмов для мальчиков они выбрали полицейскую форму, ковбойские костюмы, маски зайчиков, заклеенные соски, а вместо колокольчика взяли в руки дымовые шашки.

Флешмоб продолжался около двух минут на крыльце школы, а затем переместился в актовый зал. Известно о нем стало после того, как видео было выложено в Сеть. Местные СМИ назвали произошедшее «БДСМ-флешмобом».

Директор школы Галина Пугина охарактеризовала отличившийся выпускной класс как ребят, которые «часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые». Она указывает, что школьники просто «выбежали» на крыльцо учебного заведения, а у взрослых не было шансов им помешать. «Это было неожиданно, продолжалось две минуты, и никто просто не успел их остановить», – заявила Пугина, отметив, что «не знает, как это пережить».



В городском управлении образования последний звонок не оценили, начав собственную проверку. Директор школы написала заявление, однако продолжает работать, как чиновники от образования сообщили изданию Primamedia.

Также подключилось Управление МВД России по Владивостоку. «Установлены личности участников инцидента, а также их родителей. Форму сотрудников правоохранительных органов школьники купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия. В ходе проверки будет принято решение в соответствии с российским законодательством», – рассказали в региональном МВД, напомнив о наказании за «ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов».

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