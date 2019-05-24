Об истории «Белого цветка» расскажет уникальная выставка архивных фотографий на Московском вокзале

В центральном зале Московского вокзала Санкт-Петербурга 27 мая откроется уникальная фотовыставка «Благотворительная акция "Белый цветок": история и современность», посвященная празднику благотворительности царской семьи. Выставка также проводится в поддержку ежегодной акции «Белый цветок», которая помогает детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Посетители выставки смогут увидеть более пятидесяти архивных фотографий, иллюстрирующих празднование дня «Белого цветка» в Санкт-Петербурге в 1911 году, а также современные фотографии, сделанные в ходе акций после её возрождения традиции.

Помимо петербуржцев выставку смогут увидеть и москвичи: архивные фотографии будут украшать вестибюли Ленинградского и Казанского вокзалов Москвы до 27 июня. Как сообщили в Благотворительном фонде «Детский хоспис», который вместе с РЖД является организатором выставки, фотографии для экспозиции предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга.

Впервые день «Белого цветка» был проведен по инициативе Государя Императора Николая II и его супруги Александры Федоровны. Члены Императорской семьи сами готовили поделки и сувениры для благотворительной ярмарки, а в день «Белого цветка» горожане покупали белые цветы и жертвовали деньги в пользу больных туберкулезом. В 2006 году сотрудники Санкт-Петербургского Детского хосписа возродили акцию в Петербурге.

Сегодня основными целями акции «Белый цветок» является сбор средств для всесторонней поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, привлечение внимания общества к их проблемам и возрождение традиции благотворительности императорской семьи.

В преддверии акции в петербургских школах проходят «Уроки доброты», на которых школьники делают белые цветы, а также узнают об истории благотворительности в России. Сама акция «Белый цветок» пройдёт 1 июня – в этот день сотрудники Детского хосписа и волонтёры на улицах Петербурга будут раздавать за пожертвования белые цветы.