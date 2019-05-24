В «GreenЛандии» высадят сирень и взрослые сосны

Setl City

Setl Group продолжает озеленять территорию жилого комплекса комфорт-класса «GreenЛандия» неподалеку от метро «Девяткино». C 27 мая и до конца этого месяца во дворах 3 очереди жилого комплекса и на участке бульвара Менделеева будут высажены взрослые сосны, клены и сирени.

Сиреневая аллея появится на участке бульвара Менделеева от Воронцовского бульвара до ул. Шувалова. Здесь будут высажены 55 кустов сирени, а также спирея и остролистные клены. Рядом с сиреневой аллеей во дворе домов на Воронцовском бульваре 8, бульваре Менделеева 20 и 22 и ул. Шувалова 7 место неприжившихся елей займут 18 взрослых сосен высотой 3-4 метра.

Setl Group также заключил договор с компанией, профессионально занимающейся озеленением. Предусмотрен гарантийный уход за высаженными растениями и их полив в течение двух лет.

Выбор новых деревьев для жилого комплекса был неслучайным. «Сосна лучше остальных пород адаптируется к природным условиям данной территории – в «GreenЛандии» много открытых пространств и достаточно солнечно. Поэтому сосна даст хорошие годовые приросты. Что касается сирени, ее давно выращивают в местных питомниках, а значит у нас будет хороший посадочный материал. Сирень – одна из самых ярких декоративных пород, с ее помощью мы украсим квартал, сделаем его по-настоящему живописным. К тому же листья сирени активно поглощают углекислый газ, а это именно то, что нужно для городских условий», – отметили ландшафтные дизайнеры.

Напомним, в середине мая во дворе 5-й очереди жилого комплекса «GreenЛандия» расцвел яблоневый сад. Белые и малиновые цветы распустились на деревьях сорта «Анис полосатый», высаженных 2 года назад девелопером Setl Group.

Setl City

Эксклюзивным брокером проекта «GreenЛандия» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya-2/declarations

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/greenlandiya/declarations