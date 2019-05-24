С глаз долой. В России запретили уличные табло с курсом обмена валют

В России вступил в силу запрет на наружные информационные табло с курсом валют для банков и обменников. Нововведение объяснили борьбой с нелегальными обменниками, которые маскируются под операционные кассы банка.

С 24 мая щиты, стенды, перетяжки и электронные табло должны исчезнуть с улиц. По новым нормам их можно размещать только внутри помещений. Соответствующие требования установил Банк России. Регулятор считает, что такой шаг поможет в борьбе с нелегальными обменниками, которые заманивают доверчивых россиян табло на улицах.

Банкиры в разговоре с «Фонтанкой» отметили, что клиенты в поисках обменников уже не ориентируются на табло, а подыскивают удобное отделение с выгодным курсом с помощью Интернета.





