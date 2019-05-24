«Как тебе такое, Илон Маск?» Смольный будет конкурировать с ИТ-компаниями за молодежь. Сразу, как зарегистрируется в «Одноклассниках»

Догнать и перегнать Милан и Сингапур и сделать Петербург «юзер френдли». Смольный обсудил с бизнесом пути в «блистательное будущее».

Александр Беглов, Илон Маск//Коллаж/"Фонтанка"/кадр из видео YouTube

Дискуссия «Будущее города. Люди в новой городской среде», состоявшаяся 23 мая в музее современного искусства «Эрарта», стала вторым после выхода в ЗакС публичным появлением Любови Совершаевой в роли политического вице-губернатора.

Тема преображения Петербурга, которая с приходом в Смольный новой команды не выходит из новостной повестки, в этот раз была рассмотрена с точки зрения человеческого капитала и молодежной политики.

«У такого блистательного города, как Санкт-Петербург, должно быть блистательное будущее, и оно будет таким, это точно», — заверила в начале своего выступления Любовь Совершаева, после чего кратко напомнила курс, заданный врио Александром Бегловым. Фамилия Беглов вообще звучала из ее уст так часто, что врио губернатора словно незримо присутствовал в «Эрарте», телом в этот момент находясь совсем в другой части города, на заводе «Арсенал».

Так, первая задача нового правительства – комфортная среда, которую обеспечит программа развития общественных пространств во главе с «петербургским Зарядьем». Вторая — забота о пенсионерах. Такой статус имеет каждый третий житель города, пояснила Совершаева. Третья — «умный город… на так называемых больших датах». Четвертая — открытый город «для бизнеса, волонтеров и населения».







Но все эти изменения не могут быть реализованы без кадров, а сейчас Смольный отстает по уровню управления от бизнеса и общества. «Мы понимаем, что надо что-то делать, перестраивать себя», – признала она. Для этого Смольный решил омолодить свой состав. Александр Беглов уже озвучил стратегию «35/35», в соответствии с которой 35% управленцев должны быть людьми моложе 35 лет. Одним из первых шагов стало объявление открытого конкурса на должности советника губернатора по молодежной политике.

Но эксперимент оказался не слишком удачным. Всего поступило 25 заявок, но рассмотреть можно три, сказала Любовь Совершаева. По ее словам, дело в том, что к чиновникам предъявляются «специфические требования», а также в том, что в Смольном зарплаты в 2–3 раза меньше, чем в высокотехнологичных компаниях. Чтобы привлечь таланты, в ближайшее время врио губернатора Александр Беглов объявит еще один конкурс – «Мой город – мои возможности». «Победителям дадут возможность поработать в администрации», – сказала Любовь Совершаева.

Об инвестициях в человеческий капитал порассуждала и глава комитета по молодежной политике Юлия Аблец. По ее словам, молодежь хорошо умеет генерировать идеи, но ей сложно «ориентироваться в потоке информации». Задача города — создавать площадки, где креативное и энергичное новое поколение могло бы получить менторскую поддержку умудренных опытом старших товарищей. «У молодежи есть мем "Что ты думаешь об этом, Илон Маск?" Через 5 – 10 лет мы будем привозить в Петербург гостей из других городов и показывать не только наше культурное наследие, нашу архитектуру и искусство, но и технологичный город с новыми пространствами, открытыми, комфортными и удобными, чтобы там рождались и реализовывались новые идеи и креативные подходы. А мы будем спрашивать в соцсетях: что ты скажешь, Милан, на это, что ты скажешь, Сингапур?» – отметила она.

Но что, если молодежь поднимется на социальном лифте, а двери все равно будут закрыты, поинтересовались из зала. Смольный должен повернуться лицом, согласилась вице-губернатор. По словам Совершаевой, скоро в Петербурге будет создана комиссия по развитию гражданского общества, которая станет масштабной «дискуссионной площадкой» и объединит городские НКО, представителей Совета по правам человека, Общественной палаты, а также депутатов и представителей органов власти. «Мы должны слышать разные точки зрения, в том числе те, которые не совпадают с нашей», – сказала она. Не исключено, что на такую идею чиновников натолкнуло выступление в ЗакСе уполномоченного по правам человека Александра Шишлова.

На этом Смольный не остановится. «Мы создадим несколько площадок, чтобы почувствовать, туда мы идем или не туда», – продолжила Любовь Совершаева. Практическим следствием этих дискуссий может стать корректировка стратегии развития Петербурга. «Мы создадим такие условия, что в городе захочется жить, рожать, воспитывать детей, работать, умирать... и снова рожать и снова воспитывать», – несколько неожиданное будущее нарисовала она.

Представители бизнеса и общественности, присутствовавшие на встрече, выразили готовность помочь городу компетенциями. Так, вице-президент городской Ассоциации промышленных предприятий Кирилл Соловейчик рассказал о намерении тиражировать формат «Точки кипения» для выявления лидеров и формирования проектных команд, а также расширять сеть технопарков, которые позволят создать среду для развития технологического предпринимательства и упрочить позиции Петербурга как «ИТ-столицы».

Вице-президент фармацевтической компании Biocad Александра Глазкова рассказала, что средний возраст сотрудников компании составляет 28 лет, а руководителей – 32 года. Чтобы заинтересовать молодежь, надо предложить ей «масштабное видение». Но с глобальными идеями – дефицит, признала она.

Директор Научно-образовательного центра урбанистики и киберантропологии ЛГУ Арсений Майоров предложил рассматривать город как краудфандинговую платформу и посоветовал правительству стать более «юзер френдли».

Услышав о намерениях чиновников применять бизнес-подходы к управлению, участники дискуссии поинтересовались, с помощью каких KPI те собираются оценивать свои результаты. Но и на это у Смольного нашелся ответ. По словам Любови Совершаевой, сейчас только 5% петербуржцев участвуют в дискуссии о будущем города. Задача к 2020 году довести их долю до 25%. Запуск системы инцидент-менеджмент и появление Александра Беглова в социальной сети «ВКонтакте» повысили интенсивность диалога с горожанами вдвое. В скором будущем врио появится и в «Одноклассниках», что еще больше увеличит «количество общения, контактов и разговоров». «В течение года будем работать на этих площадках, вести диалог, а потом делать замеры», – объяснила Совершаева.

Сделав ремарку о количестве и качестве таких контактов, модератор попросил собравшихся рассказать, чего стоит и чего не стоит делать Смольному, чтобы прийти к намеченному блистательному будущему. Бизнес и общественники посоветовали чиновникам сократить количество формальных процедур при принятии решений, сделать более тонкую настройку требований к кандидатам на вакантные должности, заняться развитием городской среды с позиции районов, рассматривая каждый из них как мини-город, дать налоговые льготы малому бизнесу и поработать над позиционированием Петербурга как места, где «молодежи интересно».

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»