РБК: Эфэсбэшника Черкалина задержали после признаний экс-совладельца «Югры»

«Рекордсмена» по изъятой наличности, полковника ФСБ Кирилла Черкалина, задержали после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин.

Об этом 24 мая сообщает РБК со ссылкой на два анонимных источника, знакомых с ходом расследования. По информации собеседников агентства, Алексей Хотин рассказал о своем взаимодействии с главой банковского отдела управления «К» после того, как сам был арестован по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Экс-совладелец «Югры» рассказал, что платил чекисту три года за покровительство. Подчиненные полковника связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, утверждает источник.

По версии собеседников журналистов, сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ и раньше знали о незаконной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступить к реализации накопленного материала.

Официального подтверждения этой информации, впрочем, нет.







Напомним, руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение полутора лет — с ноября 2013 года по февраль 2015 года — «за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство».

Вместе с Черкалиным в апреле были задержаны его бывший руководитель Дмитрий Фролов и сослуживец Андрей Васильев, которых обвинили в хищении в 2011 году активов стоимостью 490 млн руб. у девелопера Сергея Гляделкина.

На момент задержания Фролов и Васильев «были уволены с военной службы по компрометирующим обстоятельствам».