Санкт-Петербург не сразу строился

В 2018-м году в Санкт-Петербурге был поставлен рекорд построенного жилья. Строители сдали 3,9 млн. новых квадратных метров.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Среди них малоэтажные жилые комплексы «Образцовый квартал 2» и «Образцовый квартал 3», возведённые компанией ООО «Терминал-Ресурс» в Пушкинском районе.

Первый камень

27 мая 1703 русский царь Петр I заложил первый камень в основании Петропавловской крепости.

Сегодня Санкт-Петербург является одним из лучших туристических направлений в Европе и одним из лидирующих туристических центров мира. Это не только культурная столица России, но и красивейший город с захватывающей историей, наполненной великими победами и тяжелыми испытаниями.

Чтобы ускорить возведение каменных домов, Пётр I ввёл запрет на каменное строительство по всей России, кроме Петербурга. Был введен "каменный" налог – каждый въезжающий в город воз должен был привезти определенное количество камня или заплатить сбор.

Ежегодно на строительство в город на Неве присылалось не менее 24 тысяч крестьян. Работа велась вахтовым методом. За месяц работник получал плату в 1 рубль.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новая столица

На левом берегу Невы была заложена Адмиралтейская верфь. Её назначение – судостроительное предприятие, порт и крепость. Пётр лично «служил» в Адмиралтействе и числился главным мастером. Башня Адмиралтейства стала архитектурным центром молодой столицы: отсюда к Александро-Невскому монастырю прорубили дорогу – будущий Невский проспект.

Столицу из Москвы Пётр решил перенести, не дождавшись окончания строительных работ. Вышел указ, повелевающий переселить в Петербург тысячу дворянских семей, тысячу семей богатых купцов и тысячу семей лучших ремесленников. К этому указу были приложены списки тех, кто должен переехать. Сооружать дома им следовало за свой счет.

Следующий указ – о том, как строить. Только «по образцам», утвержденным самим государем. Вдоль берега Невы дома должны стоять вплотную друг к другу. С проплывающих кораблей должна открываться внушительная панорама богатого города.

Регулярность застройки, по замыслу царя, придаст Петербургу красоту и породит ощущение порядка. Порядок в столице – свидетельство порядка в государстве.

Северная Венеция

Васильевский остров прорезан сетью каналов, которые должны были заменить собой улицы. Продолжалась Северная война. Поэтому каналы предполагалось устроить так, что если бы неприятелю удалось взять первый ряд укреплений, можно было захваченные укрепления затопить, открыв шлюзы. Вернувшись из-за границы, Пётр обнаружил, что ширина и глубина каналов не позволит принимать корабли. Юношеской мечте Петра создать в Петербурге уголок Амстердама или Венеции не суждено было сбыться.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

От крепости до мегаполиса

В течение ста лет город бурно рос и по численности населения обогнал Москву. К концу XVIII-го века в Петербурге проживало 220 000 человек. В 1800-м году впервые было построено сто каменных домов. Наступил «золотой век» в истории Петербурга. Возводились дворцы и храмы, больницы, учебные учреждения, развивалось искусство и наука.

Следующей пиковой точкой в застройке Петербурга стал 1900-й год. В этом году построены 245 зданий.

Две революции, гражданская, Первая мировая и Великая Отечественная войны принесли с собой гибель населения, болезни, разруху, нищету и голод. После Отечественной страны активное строительство связано с восстановлением страны, в 60-е годы прошлого века начался настоящий строительный бум – это время знаменитых «хрущевок».

Начиная с 2000-х годов Петербург активно застраивают частные компании. Несмотря на экономический кризис, количество вводящегося в строй жилья регулярно увеличивается.

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Основная часть новостроек расположена на окраинах и представляет собой востребованное жильё эконом-класса. На окраинах возможна высотная застройка, поэтому 25-этажные высотки стали нормой. Но несколько строительных компаний ведут комплексное освоение территорий по оригинальным проектам. Среди них застройщик с многолетним опытом работы в Пушкинском районе ООО «Терминал-Ресурс». Строительство ведётся на территории площадью 316 га вдоль Петербургского шоссе по направлению к Пушкину. На настоящий момент построены и заселены малоэтажные жилые комплекса «Образцовый квартал», «Образцовый квартал 2», «Образцовый квартал 3». Строятся ещё три одноимённых жилых комплекса. Это дома из кирпича-монолита с тёплыми водяными полами, панорамным остеклением и бесшумными швейцарскими лифтами. В продаже имеются готовые квартиры и квартиры в строящихся домах.

Отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya