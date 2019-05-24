Администрация Зеленского захотела переговоров с Россией. Но без Медведчука

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан выступил за переговоры с Россией. Но без участия Виктора Медведчука, которого там «не видят переговорщиком со своей стороны».

«Я думаю, что Россия рано или поздно согласится на переговоры, вопрос, когда и при каких условиях. Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно», —цитиурет Богдана 24 мая «Лента.ру» со ссылкой на «1+1».

Богдан считает, что несмотря на сложность возможных переговорных процессов с Россией, это «именно тот путь, которым нужно идти». При этом в команде Зеленского уверены, что переговоры должны проходить без участия Виктора Медведчука. Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.

21 мая Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».







Ранее лидер Зеленский заявлял, что в случае своей победы на выборах он отстранит Медведчука от переговорного процесса. Медведчук в ответном заявлении указал, что его нельзя отстранить от переговоров, потому что его не назначали ни на какую должность и он работает по личной просьбе президента Украины.

Председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука называют рукой Кремля на Украине Он занят в мирных переговорах по Донбассу в Минске и в работе Трехсторонней контактной группы, занимавшейся освобождением пленных.