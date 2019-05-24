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Строительство
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24.05.2019 10:18
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Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 1 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Новый дом рассчитан на 1239 квартир площадью 40 179 кв. м. Объект будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года.

Группа ЦДС открыла продажи в новом доме, входящем в состав жилого комплекса ЦДС «Приневский». Корпус 1 рассчитан на 1239 квартир с полной отделкой. Богатая квартирография включает доступные студии площадью от 24 до 33 кв. м, удобные однокомнатные квартиры площадью от 29 до 42,5 кв. м и продуманные двухкомнатные квартиры площадью от 51 до 54 кв. м. В корпусе представлены разнообразные классические и европейские планировочные решения. В большинстве квартир предусмотрен остекленный балкон или лоджия, что придает пространству еще большую функциональность.

Стоимость квартир в корпусе 1 ЦДС «Приневский» начинается от 2,2 млн руб. Продажи ведутся по 214-ФЗ.

Для удобства автомобилистов к дому будет пристроен наземный паркинг на 300 машиномест, а по периметру разместятся гостевые парковочные места. Для маленьких жителей комплекса во дворе предусмотрена большая школа на 1375 учеников.

Конфигурация корпуса образует закрытый и безопасный внутренний двор, в котором расположатся современные детские площадки, места для занятий спортом и отдыха, а также уютные прогулочные дорожки.

ЦДС «Приневский» – проект комплексного освоения территории, расположенный на правом берегу Невы в юго-восточной части Невского района Санкт-Петербурга. Жилой квартал включает восемь 24-х этажных жилых домов общей площадью около 300 тысяч кв. м. Проект рассчитан на 9 тысяч жителей. На благоустроенной территории также расположатся детские сады, среднеобразовательная школа, поликлиника. Проектом предусмотрены паркинги общей вместимостью свыше 2000 машиномест, а также просторные гостевые парковочные зоны. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии в едином архитектурном стиле.

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» – застройщик ООО «Приневский 1», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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24.05.2019 10:18

Открыты продажи в новом корпусе ЦДС «Приневский»

Группа ЦДС открыла продажи в корпусе 1 жилого комплекса ЦДС «Приневский». Новый дом рассчитан на 1239 квартир площадью 40 179 кв. м. Объект будет введен в эксплуатацию в 4 квартале 2021 года.
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