Резидент Yota Lab Ильдар Якубов стал куратором медиа-арт проекта «Эпизод»

Пресс-служба YOTA

31 мая в Санкт-Петербурге пройдет третий показ аудиовизуальных перфомансов «Эпизод», куратором которого выступил резидент Yota Lab Ильдар Якубов. Под огромным куполом «Планетария 1» будут транслировать работы медиа-художников, посвященные теме «странного».

Хедлайнерами проекта «Эпизод» станут Даша Раш и Станислав Глазов с демонстрацией произведения Antarctic Takt. Премьера перфоманса состоялась на берлинском фестивале Atonal в 2014 году, но в полнокупольной проекции Antarctic Takt впервые будет представлен в рамках «Странного Эпизода». Специально для «Планетария 1» работа была дополнена и теперь полностью соответствует идее полного погружения в визуальное произведение. Ранее представление проходило лишь на плоских экранах.

Пресс-служба YOTA

«Antarctic Takt представляет собой неповторимый зрительский опыт, который возможен только на такой сверхтехнологичной площадке, как «Планетарий 1». Изображение вековых глыб льда будет масштабироваться от космических размеров до распада на атомы, от бескрайних просторов материка до мельчайших подробностей», — комментирует создатель Yota Lab Евгений Гудов.

Помимо хедлайнеров свои работы представят Михаил Максимов, Дария Федорова, Митя Вихорнов, Анастасия Скабелкина, Ильдар Якубов, Анастасия Скабелкина и Сергей Костырко.

«Оригинальность решений, способность художника показать что-то непохожее на обычные полнокупольные шоу и идея испытать новые чувства через современное произведение искусства в виртуальном мире — основные критерии, по которым мы составляли всю программу. Не оставили без внимания и уровень художественного исполнения: кроме главных гостей выступят признанные мастера цифрового искусства из Санкт-Петербурга и Москвы. Зрителей ждут интересные идеи, яркие эмоции и неожиданные формы», — сообщает куратор «Эпизода» Ильдар Якубов.

Адрес: наб. Обводного канала, 74 лит. Ц. Начало: 21:00

Подробности на сайте: https://epizod.space/

Мероприятие 18+

СПРАВКА

Yota Lab – открытая лаборатория для технологий и людей. Суть проекта – сделать путь создания новых продуктов понятным и открытым от идеи до реализации.

Планетарий 1 – один из крупнейших в мире планетариев, расположен в Санкт-Петербурге, создан командой энтузиастов в здании старинного газгольдера, памятника архитектуры 19 века, с использование современных технологий и отечественных разработок.