После заявлений из Кремля владелец «китовой тюрьмы» в бухте Средняя согласился выпустить животных

Один из владельцев приморских косаток и белух, гендиректор компании «Афалина» Алексей Решетов решил освободить животных из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя после заявлений из Кремля. Накануне его нежелание расставаться с млекопитающими вызвало удивление в Кремле.

«Все наши действия направлены на выполнение поручения президента России», — сказал Решетов 24 мая «Интерфаксу» и добавил, что «Афалина» добросовестно использует российские биоресурсы и сотрудничает с научным консилиумом, давшим прогноз о судьбе животных.

Ранее, в ходе судебных слушаний по иску зоозащитников в Южно-Сахалинске, гендиректор заявлял, что «решение о выпуске не принимал и принимать не собирается». «Все необдуманные заявления о каком-то возможном выпуске остаются на совести тех, кто эти заявления делает», – говорил он.

В Кремле к заявлению Решетова отнеслись с удивлением. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, «нет необходимости в каких-то дополнительных поручениях, поскольку все было четко сформулировано».







В октябре 2018-го экологи сообщили о готовящейся продаже 13 краснокнижных косаток из России в Китай. Эти животные, а также 90 белух содержались в «китовой тюрьме» недалеко от Находки в бухте Средняя. Было возбуждено дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Суд наложил арест на животных, запретив их транспортировать и продавать. Три белухи и одна косатка исчезли, по этому факту полиция проводит проверку.

Вопрос об освобождении косаток и белух на особый контроль взяла администрация президента России. В апреле для спасения китов пригласили океанолога Жан-Мишеля Кусто. Экспертная рабочая группа заявила, что животных следует выпустить до 10 июня.