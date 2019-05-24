Командное толкание автобуса, собачья радость и одинокий жёлтый «Дэу Матиз» в снегах. В Салехард пришла зима

Зима пришла в столицу Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 24 мая. Салехард завалило снегом, автомобилисты откапывают свой транспорт, а пассажиры автобуса дружно выталкивали своё неповоротливое средство передвижения.

И казалось бы, что может быть необычного в майских салехардских сугробах. Но, согласитесь, приятно думать, что где-то в данный момент холоднее, чем в Петербурге. Днём температура в столице Ямала не поднимется выше 6 градусов, а порывы ветра в некоторых районах могут достигать 24 метров в секунду. Зимняя погода сохранится здесь как минимум до субботы.

Из-за сильного ветра перестала работать паромная переправа через Обь, также временно не принимает самолеты аэропорт города.

Радуются снегу разве что домашние животные: собакам за счастье повозиться в сугробах.





