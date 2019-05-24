«Тыкать будешь своей мамке-проститутке!» Клиентка «Толстого фраера» поторапливала бармена наставленным пистолетом

Получить пулю в лоб рисковала сотрудница ресторана «Толстый фраер». Экспресс-обслуживания требовала вооруженная пистолетом посетительница.

Как стало известно «Фонтанке» 24 мая, накануне днем в ресторан на улице Мира пришла девушка. Заняла стол в пустом зале, потребовала выпивки. Ей было подано, но показалось мало. Добавку, показалось клиентке, несли чересчур долго. Она вынула пневматический пистолет Макарова, направила в сторону бармена и криком потребовала немедленного обслуживания, иначе будет стрелять.

Нажатая в «Толстом фраере» тревожная кнопка явила группу быстрого реагирования охранной фирмы «Титан». Девица заняла оборону, пистолет не отдавала. Пришлось отойти от этикета. Клиентка испытала прилив агрессии.

«Тыкать будешь своей мамке-проститутке!» – вопила она, не испытывая особого пиетета перед подъехавшими полицейскими.

По данным «Фонтанки», в «Толстом фраере» задержали 23-летнюю девушку, приехавшую из Братска. Виктория в Петербурге живет без регистрации. Полиция Петроградского района, проводящая проверку по заявлению испуганной девушки-бармена, не исключает, что похожим образом гостья обходилась с персоналом других заведений.





