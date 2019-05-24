SpaceX доставила на орбиту 60 спутников для глобального Интернета. Все аппараты успешно развернуты и находятся онлайн

Американская компания SpaceX Илона Маска с третьей попытки запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта глобального Интернета Starlink. Масса доставленного на орбиту груза составила 18,5 тонны, что стало рекордом для данного типа ракеты.

Об успешном запуске компания сообщила 24 мая в Twitter. Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, расположенном в штате Флорида, в 22:30 по местному времени (5:30 мск). Все спутники были успешно развернуты и находятся онлайн, прокомментировал Илон Маск.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) 24 мая 2019 г.







В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два прототипа спутников, участвующих в программе Starlink.

Первый старт этой ракеты должен был состояться 15 мая, но его перенесли на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. На следующий день запуск снова перенесли из-за необходимости проверить программное обеспечение спутников и провести дополнительную проверку.

4 мая Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon отправился к Международной космической станции (МКС), чтобы доставить 2,5 тонны продовольствия, оборудование и материалы для научной работы на МКС.