Пожарные приезжали тушить бассейн на Софийской

Рабочий день сотрудников клуба Fitness House во Фрунзенском районе Петербурга начался с запаха горелой проводки и вызова пожарных расчётов.

Пользователи соцсетей сообщили о концентрации красных машин 24 мая на Софийской улице, 14, и предположили, что фитнес-клуб тушили. В ГУ МЧС России по городу заявили, что в помещении произошло короткое замыкание без горения. Вызов на пульт дежурных поступил в 7:24 (при этом Fitness House уже работал).







В самом фитнес-клубе на Софийской корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что тренажёрный зал работает в обычном режиме и посетителям волноваться не стоит. А вот с походом в бассейн придётся подождать. Из-за короткого замыкания, произошедшего в мокрой зоне Fitness House, процесс профилактического слива бассейна, который должен был завершиться 26 мая, затянется. Насколько – пока неизвестно.