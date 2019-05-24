Петербуржец погиб в Псковской области. Регистратор снял, как Land Rover переворачивает эвакуатор

Смертельное ДТП в Псковской области, в котором погиб петербуржец, зафиксировал видеорегистратор очевидца, ехавшего следом за одной из столкнувшихся машин.

По данным местного издания iLuki, 22 мая на 41-м километре федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург – Невель, на территории Пустошкинского района, столкнулись «Ленд Ровер» с белорусскими номерами и эвакуатор с петербургскими номерами, транспортировавший автомобиль на платформе. По предварительной информации, на встречную полосу выехал именно «Ленд Ровер», двигавшийся со стороны Петербурга.







Погибли оба водителя. Эвакуаторщик, молодой мужчина 1997 года рождения, был жителем Санкт-Петербурга.

В сентябре на этой же трассе в Псковской области погиб известный петербургский певец Михаил Луконин. Момент ДТП также попал на видео.

В декабре микроавтобус «Мерседес Спринтер» со студентами из Петербурга перевернулся по пути в Пушкинские Горы. В машине находились 17 человек: 13 студентов СПбГУ, два сопровождающих, экскурсовод и водитель. По предварительной версии, автомобиль занесло на ледяной дороге. В больницы Пскова попали девять человек, шестерых затем транспортировали в Петербург на вертолёте.