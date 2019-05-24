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Общество
24.05.2019 09:15
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Полвека, чтобы догнать Польшу. Всемирный банк оценил экономику Украины

Несмотря на то что экономический рост на Украине восстановился после кризиса 2014–2015 годов, его темпы остаются слишком низкими, чтобы жители страны могли достичь уровня доходов граждан соседних европейских стран. Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка, пишет 24 мая РБК.

В кризисные годы экономика республики, подсчитали эксперты, сократилась на 16%. В 2016–2017 годах рост в стране, по их данным, возобновился до уровня 2,4%, а в 2018 году — уже до 3,3%. «Для снижения уровня бедности, который остается выше докризисного уровня, необходим более быстрый экономический рост в течение длительного периода времени», — говорится в докладе.

Украине, пришли к выводу специалисты, «еще предстоит большой объем работы, если она стремится стать страной с высоким уровнем доходов граждан и преодолеть разрыв в доходах населения, который существует между украинцами и жителями стран с развитой экономикой».

На сегодняшний день, отмечается в докладе, с точки зрения уровня ВВП на душу населения Украина «остается одной из беднейших стран региона». По этому показателю составители доклада поместили ее на уровень Молдавии, Армении и Грузии.



Кроме того, ВВП Украины на душу населения, заметили во Всемирном банке, по паритету покупательной способности примерно в три раза ниже, чем в Польше.

В случае, если темпы экономического роста на Украине останутся неизменными, республике, по оценкам экспертов, понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

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