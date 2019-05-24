Зачем крупному бизнесу «Классика на Дворцовой». Максим Шубарев о том, что объединяет музыку и стройку

Дворцовая площадь 26 мая уже в седьмой раз превратится в концертный зал под открытым небом, где звучит классическая музыка.

Руслан Шамуков/Архив

Выступления звезд мировой оперной сцены, хореографические номера, целые мини-спектакли с оригинальной сценографией, 3D-видеодекорациями и, безусловно, только живой звук – грандиозный open-air «Классика на Дворцовой» снова станет кульминационным событием празднования Дня города.

"Проект реализуется командой творческого бренда Dance Open при поддержке правительства Санкт-Петербурга и в партнерстве с ведущими компаниями города."О том, почему крупный бизнес заинтересован в поддержке культуры, в интервью «Фонтанке» рассказал Максим Шубарев, председатель совета директоров строительного холдинга Setl Group, ставшего стратегическим партнером гала-концерта в 2019 году.

- Для чего бизнесу поддерживать культурные проекты?

– Любой бизнес, а особенно строительный, — это часть общества. В нем задействованы прямо или косвенно сотни тысяч людей: дольщики, партнеры, сотрудники. Мы работаем в этом городе, можно сказать, мы продолжаем его создавать, и социальная ответственность для нас — это не просто слова. Да, мы платим многомиллионные налоги, строим десятки детских садов, школ, благоустраиваем городские территории. Но для города со столь богатой историей и культурой этого недостаточно. Чтобы он сохранял свою уникальность, нужно обязательно развивать и культуру. Поэтому Setl Group всегда активно участвовал в различных культурных событиях. Мы сотрудничаем с Александринским и Михайловским театрами, Театром Бориса Эйфмана, поддерживаем проект Gala Russe, продвигающий классику русской оперы и балета за рубежом. В этом году мы решили поддержать и такой масштабный проект, как «Классика на Дворцовой», который, как никакой другой, соответствует стилю Петербурга, его духу, его культурному потенциалу. Что может быть лучшим подарком горожанам в День города, чем концерт классической музыки на Дворцовой? Этот год особенный для нашей компании — мы отмечаем 25-летие, так что можно сказать, что мы и себе делаем такой подарок.







- Есть ли цель получить выгоду от участия в таких проектах или это чистой воды благотворительность?

– Конечно, это меценатство. Но, с другой стороны, если вы делаете свой дом лучше — а именно так мы воспринимаем город, то и нам в нем лучше живется. Ведь это естественное поведение и для отдельного человека, и для целой компании. В этом и заключается выгода, наверное.

Максим Шубарев//Setl Group

- Почему именно музыка, а не футбол или баскетбол, например?

– Безусловно, мы поддерживаем и спортивные проекты, в том числе футбольные. А через несколько дней, 1 июня, наша корпоративная команда примет участие в «ЗСД Фесте», который организует «Фонтанка». Но если спорт отвечает за здоровое тело, то искусство — за здоровый дух. И где, как не в Петербурге, его поддерживать. Вклад нашей страны в мировое культурное наследие неоспорим, но только если мы будем развиваться всесторонне и в этом будет участвовать крупный бизнес, мы сможем добиться значительных экономических побед.

- А что значит классическая музыка лично для вас?

– Мне всегда была близка классика, будь то опера, балет или даже классика рока. Конечно, и в современной музыке появляются интересные вещи, но я предпочитаю слушать то, что не устареет никогда, например Beatles или Pink Floyd.

- Какие культурные проекты, по-вашему, больше всего соответствуют духу Петербурга?

– Те, которые здесь и зародились. Мариинский, Александринский и Михайловский театры – это три столпа петербургского искусства, которые за столетия уже завоевали признание во всем мире. Есть и более современные проекты – Театр Бориса Эйфмана, Театр Якобсона — им не так много лет, но их слава гремит по миру. В Петербурге создается много качественных, уникальных, эксклюзивных культурных проектов. И один из них, безусловно, «Классика на Дворцовой», которая за 7 лет уже стала событием национального масштаба.

- Даже медики считают, что классическая музыка благотворно влияет на людей. Не пробовали строить дома под Шуберта или Баха?

– Обычно стройка сопровождается не такими гармоничными звуками, хотя страсти порой кипят не меньше, чем на оперных сценах. Но у музыки и у строительства есть общие черты: шедевры архитектуры, как и выдающиеся музыкальные произведения, рождаются непросто. Но я уверен, что и памятники прошлого, и современные архитектурные сооружения, удачно вписанные в городской ландшафт, способны влиять на людей так же благотворно, как и классическая музыка.

- Что нужно, чтобы создать такой шедевр? Есть ли технология, способная превратить мелодию в хит, а дом — в памятник архитектуры?

– Нужно много трудиться, не поддаваться временным трудностям и не снижать установленную для себя планку. Например, Setl Group строит жилье уже 25 лет. Конечно, за это время произошли большие перемены и на рынке жилья, и в целом в город и в стране. Бывало непросто. Но нельзя перекладывать трудности на тех, кто тебе доверился, и только тогда можно добиться успеха.

Елена Петрова, специально для "Фонтанки.ру"