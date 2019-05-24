Неизвестный вступил в бой с банкоматом «Почта банка» на Типанова. Победитель унёс домой более миллиона рублей

Банкомат «Почта банка» обеднел на 1,2 млн рублей ночью 24 мая в Московском районе Петербурга.

По данным «Фонтанки», неизвестный в период времени с часу ночи до пяти часов утра проник в отделение «Почты России» на улице Типанова, 29. Для того чтобы попасть внутрь, он выломал один из стеклопакетов, а затем занялся взломом банкомата, в котором находились 1 млн 216 тыс. рублей. Забрав деньги, мужчина скрылся с места происшествия.

Сигнализация сработала около пяти утра, группа задержания приехала буквально через несколько минут, но след преступника уже простыл. Видеозаписи с камер наблюдения изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.





