В Пермском крае разорвало трубу магистрального газопровода. Пожар сняли на видео

Трубу газопровода СРТО — Урал диаметром 1,4 м разорвало в Чусовском районе Пермского края 24 мая. На месте начался пожар, зарево от которого увидели жители окрестных населенных пунктов Вереино и Мульково.

Как сообщили в Ситуационно-аналитическом центре Минэнерго, газопровод эксплуатируется «дочкой» «Газпрома» — компанией «Газпром трансгаз Чайковский». В результате происшествия был отключен участок газопровода 1 555 — 1 647 км. На транспорте газа инцидент не сказался.

Местным жителям удалось снять начало пожара на видео. В комментарии уточняется, что взрыв и пожар произошли около 4 часов утра по местному времени.







В ГУ МЧС по Пермскому краю указали, что ближайший к месту пожара населенный пункт расположен в 7 км, угрозы для населения и лесного массива нет.

В результате случившегося никто не пострадал, последствий для потребителей нет, уточняет Минэнерго. Открытое горение ликвидировали. Проводятся аварийно-восстановительные работы.