Ночь восстания машин. На Морской Пехоты «Хёндэ» прилегла набок, а на Ветеранов авто снесло ограду

Жильцы одного из домов в Кировском районе Петербурга могли наблюдать в ночь на 24 мая вставшую на «ребро» белую «Хёндэ». По словам очевидцев, автомобиль перевернулся, уходя от столкновения с машиной, выезжающей из двора на улице Морской Пехоты. Её он смог объехать, а вот два припаркованных транспортных средства притёр. В ДТП никто не пострадал, пишет свидетель аварии.







А в Красносельском районе два автомобиля не поделили поворот на перекрёстке улиц Партизана Германа и проспекта Ветеранов. В итоге одна из машин вылетела на тротуар, пробив ограждение.