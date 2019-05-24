«Альтернативно-принудительное счастье». Греф оценил систему быстрых платежей от Центробанка

Глава Сбербанка Герман Греф выразил надежду на то, что кредитной организации удастся найти компромисс с Центробанком, чтобы подключиться к системе быстрых платежей (СБП) регулятора «на определенных условиях». На данный момент Сбербанк выступает против подключения к системе, к которой присоеднились 14 банков.

СБП может стать конкурентом Сбербанку, который является крупнейшим игроком на рынке переводов между физлицами (p2p-переводы).

«Если нас подключат к СБП принудительно, бизнес-модель просматривается сложно», – сказал Греф 24 мая в интервью газете «Коммерсантъ». Сбербанк, напомнил он, «очень много инвестирует в придумывание новых возможностей и технологий».

«Мир на сегодняшней ситуации не остановился... Мы были первыми на рынке и не пользовались никакими преференциями. При этом мы никому не запрещали работать, напротив, открыли возможность подключения к системе других банков. Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно», — сказал Греф.







Особые условия, по словам Грефа, «создадут смысл для дальнейшего развития системы». Речь в данном случае, указал Греф, в первую очередь идет «об экономических условиях и безопасности».

Системно значимые банки (в том числе Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк) должны стать участниками СБП с 1 сентября. Остальные кредитные организации, рассчитывают в ЦБ, должны будут подключиться к СБП не позднее 1 апреля 2020 года.