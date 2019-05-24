Кипр поставил исторический рекорд по оттоку инвестиций из России

По итогам 2018 года из России обратно на Кипр ушло на 10,3 млрд долларов прямых инвестиций больше, чем пришло с Кипра в Россию, следует из данных ЦБ. Отрицательное сальдо операций стало самым крупным за 12 лет подсчетов по всем странам мира.

Как 24 мая пишет РБК, ужесточение банковских норм и введение системы обмена налоговой информацией делают работу бизнеса через Кипр бессмысленной.

Чистый отток вложений с Кипра обусловлен в первую очередь сокращением участия в капитале российских компаний. За весь прошлый год оно составило 13,9 млрд долларов, что стало рекордом за три года подсчетов.

Частично общую статистику по кипрским вложениям поддержало реинвестирование доходов с Кипра (еще одна составляющая инвестиций), показавшее чистый приток в размере 5 млрд долларов.







Но третий компонент — покупка долговых инструментов на кипрские деньги — оказался ниже продажи. Отрицательное сальдо достигло 1,4 млрд долларов.

Традиционно инвестиции из Кипра и других офшоров в Россию финансируются за счет денег российского происхождения. О сокращении прямых иностранных инвестиций в Россию и оттоке вложений с Кипра аналитики ЦБ писали на прошлой неделе. Сокращение инвестиций в капитал и долговые инструменты они связывают с тем, что в Россию возвращается все меньше выведенных в офшоры средств.

Например, объясняли авторы обзора ЦБ, при проведении россиянами сделок через компании, созданные для конкретной цели в офшорных зонах вроде Кипра, приток и отток инвестиций был примерно сопоставим, поэтому сальдо почти не меняется. Но теперь они фиксируют гораздо большее сокращение притока в Россию, чем оттока.

В прошлый раз серьезный отток кипрских инвестиций из России наблюдался в 2015 году: тогда они сократились на 7,1 млрд долларов. В 2016-м он замедлился до 436 млн долларов, а в 2017 году сальдо вложений с Кипра было положительным и составило 8,6 млрд долларов.

Как писал РБК, депозиты российских клиентов на Кипре составляли к концу лета 2018 года около 3 млрд евро. За шесть лет до этого только российские фирмы, не считая физлиц, держали на Кипре в разы больше, до 19 млрд долларов.